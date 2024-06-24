Російські війська вдарили двома ракетами «Іскандер-М» по місту Покровськ. Є загиблі й поранені, серед них — діти

Росіяни випустили по місту Покровськ на Донеччині дві ракети «Іскандер-М». Зруйнували приватний будинок і пошкодили ще 16.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової організації Вадим Філашкін.

Станом на 14:15, попередньо, щонайменше четверо людей загинули і 34 поранені. Серед постраждалих — двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані.

На місці працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади. Поранені отримують необхідну медичну допомогу.

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За словами Філашкіна, ця атака стала одним із найбільших ударів росіян по мирних жителях за останній час. Її остаточні наслідки ще належить встановити.

Оновлення

Донецька обласна прокуратура о 16:43 уточнила, що кількість поранених зросла до 40 людей. Серед постраждалих троє дітей: двоє дівчат віком 11 і 12 років та 12-річний хлопець. Загиблих — четверо.

Перша ракета «Іскандер-М» вдарила приблизно о 12:00. Другий удар такою самою ракетою був через пів години. Зруйновані приватний сектор і об’єкт цивільної інфраструктури. Розслідується порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК). Відповідальним загрожує довічне увʼязнення.