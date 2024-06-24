У Дагестані внаслідок нападів загинули 15 поліцейських

У російському Дагестані після нападів на синагогу й церкви загинули 19 людей.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Зокрема, 15 загиблих були поліцейськими, четверо — цивільними. Серед загиблих цивільних — протоієрей Микола Котельников, який був настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці в Дербенті, пише «Ехо Кавказу».

За даними МВС Дагестану, 16 людей постраждали: 13 поліцейських і 3 цивільних, їх госпіталізували.

Слідчий комітет також повідомив про «ліквідацію» пʼяти людей, причетних до нападу. За інформацією російських ЗМІ, серед нападників були двоє синів та племінник глави Сергокалинського району Дагестану Магомеда Омарова — Осман і Аділь.