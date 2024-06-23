У Дагестані невідомі напали на церкви і синагоги. Є вбиті й поранені

У російських містах Махачкала і Дербент у Дагестані невідомі зі зброєю напали на церкви, синагоги і поліцейський пост. Також стрілянина сталася на кордоні РФ з Абхазією.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Дербенті невідомі обстріляли православну церкву і синагогу. Загинув 66-річний священник — йому перерізали горло, повідомив заступник очільника Громадської наглядової комісії Дагестану Шаміль Хадулаєв.

Крім того, пропагандистське інформагентство РИА Новости з посиланням на МВС Росії повідомляє, що під час перестрілки з нападником загинув один поліцейський, ще один поранений.

Майже одночасно з нападом у Дербенті стало відомо про пожежу в синагозі в Махачкалі. В одній із церков убили її охоронця, який мав при собі лише газовий пістолет. У Махачкалі невідомі також обстріляли пост дорожньо-патрульної служби — повідомляють про одного загиблого поліцейського і ще шістьох поранених, серед мирних жертв немає. У МВС Дагестану заявили про ліквідацію чотирьох бойовиків.

Також стрілянина сьогодні ввечері сталася на кордоні Абхазії з РФ. Усі учасники — громадяни Абхазії. В абхазькому МВС повідомили про одного загиблого і трьох поранених.

У Слідчому комітеті РФ дії нападників у Дербенті та Махачкалі назвали терактом і порушили кримінальну справу.