Воїни 110 бригади заперечили повну окупацію Новоолександрівки на Донеччині

Воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка спростували повну окупацію Новоолександрівки на Покровському напрямку Донеччини.

Напередодні аналітичний проєкт DeepState заявив, що Новоолександрівка нібито вже окупована — росіяни намагаються закріпитися на західних околицях села, а Сили оборони «проводять ураження живої сили», щоб зупинити їхнє просування. У DeepState також зазначили, що до ключової траси Покровськ — Костянтинівка з населених пунктів залишилася лише Воздвиженка.

Мапа боїв поблизу Новоолександрівки на Донеччині за даними аналітиків проєкту DeepState. Населений пункт показується як окупований. deepstatemap.live

У заяві від 24 червня 110 бригада заперечила публікацію проєкту DeepState.

«Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності! Значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але не вся. Повністю населений пункт ворог не контролює», — зазначили в бригаді.

Зараз у Новоолександрівці точаться важкі бої. Воїни 110 бригади стримують «дикий натиск» переважаючих у силах росіян. Частина села, в яку прорвався ворог, перебуває під вогневим контролем Сил оборони. Ситуація під контролем ЗСУ, вживаються усі заходи, щоб витіснити російських військових.

У вечірньому зверненні 23 червня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що за Новоолександрівку тривають бої. Українські війська вживають заходів для стабілізації ситуації. Росія зосереджує значні сили на Покровському напрямку фронту.