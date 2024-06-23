Затриману за наругу над могилами військових у Києві відправили до психлікарні

Правоохоронці обрали запобіжний захід 60-річній жінці, яку підозрюють у нарузі над могилами українських полеглих воїнів Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка. Її помістили в психіатричну лікарню на 60 діб.
Про це «Бабелю» повідомили в київській міській прокуратурі.
«За клопотанням прокуратури їй обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, строком на 60 діб», — повідомили в прокуратурі.
Під час дії запобіжного заходу вона перебуватиме в спеціалізованому закладі в селищі Глеваха під Києвом.
- 20 червня на території урочища «Аскольдова могила» жінка пошкодила портрети, потрощила лампадки та позривала квіти на могилах військових.
- Правоохоронці її розшукали, затримали і наступного дня повідомили про підозру за наругу над могилами. За цією статтею підозрюваній загрожує до семи років увʼязнення.