Затриману за наругу над могилами військових у Києві відправили до психлікарні

Правоохоронці обрали запобіжний захід 60-річній жінці, яку підозрюють у нарузі над могилами українських полеглих воїнів Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка. Її помістили в психіатричну лікарню на 60 діб.

Про це «Бабелю» повідомили в київській міській прокуратурі.

«За клопотанням прокуратури їй обрали запобіжний захід у вигляді поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку, строком на 60 діб», — повідомили в прокуратурі.

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Під час дії запобіжного заходу вона перебуватиме в спеціалізованому закладі в селищі Глеваха під Києвом.