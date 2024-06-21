Поліція повідомила про підозру жінці, яка понівечила могили Джуса, Да Вінчі та Петриченка

Слідчі київської поліції оголосили затриманій 60-річній жінці про підозру за наругу над могилами українських полеглих воїнів Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла, Андрія «Джуса» Пільщикова та Павла Петриченка.

Про це пише поліція Києва.

Напередодні, 20 червня, жінка на території урочища «Аскольдова могила» пошкодила портрети, потрощила лампадки та позривала квіти на могилах військових.

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Правоохоронці її розшукали та затримали, а тепер повідомили про підозру за ч. 3 ст. 297 ККУ (наруга над могилою, вчинена з хуліганських спонукань).

Підозрюваній загрожує до семи років увʼязнення. Невдовзі їй обиратимуть запобіжний захід.