Завтра графіки відключень діятимуть по всій Україні протягом усієї доби

Завтра, 24 червня, графіки відключень світла діятимуть по всій Україні протягом усієї доби — з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в «Укренерго».

Водночас з 19:00 до 23:00 обмеження будуть більшими, зазначили в компанії.

В «Укренерго» пояснили, що це спричинено підвищеним використанням електроенергії на початку робочого тижня. Крім того, після чергових масованих атак росіян, ситуація в енергосистемі залишається складною.