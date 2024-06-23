Над Київщиною вночі збили дві крилаті ракети «Калібр». Одну пропустили

Російські війська у ніч на 23 червня атакували Україну крилатими ракетами «Калібр», носіями яких є винищувачі МіГ-31К, підводні човни та ракетні фрегати і кораблі.

Повітряні сили ЗСУ про пуски ракет повідомили о 04:46 — вони летіли з півдня через центр і захід, а потім у напрямку Фастова і Василькова (Київська область). Протиповітряна оборона збила дві з трьох ракет «Калібр» у небі на Київщиною. Вибухи було чутно у Києві.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Київській області уламки збитої ракети впали на приватні житлові будинки. Постраждали двоє людей.

О 9:39 поліція повідомила, що наслідки падіння збитої ракети на Київщині доволі руйнівні. Пошкоджені шість багатоповерхівок, понад 20 приватних будинків, будівля АЗС, аптека, автошкола, адмінбудівля та вісім автомобілів. Постраждалий населений пункт не називають.