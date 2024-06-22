У Румунії автобус із 50 українцями потрапив у ДТП

Уранці 22 червня в Румунії на трасі DN2-E85, поблизу міста Пуфесті в повіті Вранч, сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Про це повідомляє Romania TV.

У салоні було 59 пасажирів, зокрема 50 українців, передає «Суспільне».

Як розповіла пасажирка автобуса Оксана Волощук, автобус перекинувся о пʼятій годині ранку. За її словами, водій заснув за кермом.

«Він заснув за кермом. Тому що коли всі падали і кричали, а потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: “Ну да, ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте, заснув”», — згадує Оксана.

Постраждалим громадянам України надали консульську допомогу. Наразі всі продовжили подорож на іншому транспорті.