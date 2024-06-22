Уряд затвердив наглядову раду «Енергоатому»

До наглядової ради «НАЕК «Енергоатом» увійшли пʼятеро членів — троє незалежних і двоє від держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Незалежними членами наглядової ради стали:

один з лідерів британської ядерної галузі Тімоті Джон Стоун;

колишній топменеджер Westinghouse Майкл Елліот Кірст;

ексміністр енергетики Литви Ярек Неверович.

За поданням Міністерства енергетики номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова як представників держави.

Члени наглядової ради управлятимуть компанією, а також контролюватимуть і регулюватимуть діяльність її виконавчого органу.