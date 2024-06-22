Росіяни не полишають спроб просунутись до Часового Яру — від початку доби відбулось вже 53 боєзіткнення

Від початку цієї доби на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. Росіяни понад 600 разів обстріляли позиції Сил оборони та прилеглі населені пункти. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні о 10:00.

На Купʼянському напрямку росіяни атакують в районах Степової Новоселівки, Мʼясожарівки та Стельмахівки. Бійці ЗСУ відбили шість штурмів, ситуація контрольована, але бої тривають.

На Сіверському напрямку російські військові проявляють помірну активність. Ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокамʼянського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбили, бої тривають.

На Краматорському напрямку російські війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру. Українські бійці тримають оборону .

Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка — Торецьк. Бій триває.

DeepState повідомляє, що росіянам вдалося захопити селище Шуми в Бахмутському районі Донецької області. Також, за їхніми даними, війська РФ просунулись у Північному — зараз там нова гаряча точка. З огляду на ситуацію, мета росіян — захопити Торецьк.

На Покровському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення. Росіяни продовжують тиснути поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Девʼять атак відбиті, але боєзіткнення тривають. Ситуація контрольована.

На Курахівському напрямку безуспішні штурми росіян були поблизу Георгіївки та Парасковіївки.

На Времівському напрямку безуспішною була атака біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку безуспішним був штурм у районі Роботиного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Малої Токмачки та Камʼянського.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін, запевняють у Генштабі.