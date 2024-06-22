Графіки відключень світла через обстріли почнуть діяти на дві години раніше

«Укренерго» повідомило, що через нічні обстріли енергетичної інфраструктури графіки відключень світла почнуть застосовувати на дві години раніше, — з 14:00 до 24:00.
Напередодні анонсували, що світло вимикатимуть з 16:00 до 24:00.
Російська атака пошкодила обладнання на енергетичних обʼєктах «Укренерго» в Запорізькій та Львівській областях.
Це була восьма масована комбінована атака по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.
- У ніч на 22 червня Україна зазнала масованої ракетно-дронової атаки. Окупанти вдарили ракетами з літаків Ту-95МС і запустили безпілотники Shahed, вибухи вночі чули в Луцьку, Івано-Франківській, Вінницькій та Львівській областях.
- Сили оборони збили 25 із 29 повітряних цілей, зокрема всі 13 дронів Shahed і 12 із 16 ракет різних типів.