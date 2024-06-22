Графіки відключень світла через обстріли почнуть діяти на дві години раніше

«Укренерго» повідомило, що через нічні обстріли енергетичної інфраструктури графіки відключень світла почнуть застосовувати на дві години раніше, — з 14:00 до 24:00.

Напередодні анонсували, що світло вимикатимуть з 16:00 до 24:00.

Російська атака пошкодила обладнання на енергетичних обʼєктах «Укренерго» в Запорізькій та Львівській областях.

Це була восьма масована комбінована атака по обʼєктах енергетичної інфраструктури України.