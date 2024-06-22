Генштаб: Минулої доби Росія втратила вбитими й пораненими ще 1 110 військових

За минулу добу, 21 червня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 110 російських військових. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими й пораненими майже 533 090 солдатів, інформує Генштаб ЗСУ.

Також за добу Сили оборони знищили:

8 009 танків (+8 за минулу добу);

15 383 бойові броньовані машини (+11);

14 188 артилерійських систем (+28);

1 106 реактивних систем залпового вогню;

861 засіб протиповітряної оборони;

359 літаків;

326 гелікоптерів;

11 305 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+15);

2 302 крилаті ракети (+4);

28 кораблів і катерів;

1 підводний човен;

19 204 автомобілі й автоцистерни (+23);

2 369 одиниць спеціальної техніки (+2).

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.