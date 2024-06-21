Блекаут на Балканах: У кількох країнах зникло світло

Албанія, Хорватія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина та Греція залишилися без електропостачання. Уся енергосистема Балкан колапсувала.
Про це пишуть місцеві медіа Avaz і SOT.
Мільйони людей залишилися без світла і частково без водопостачання через аварію системи, яка сталася на лінії електропередачі в Чорногорії. Потім збої почалися й на інших лініях.
Зараз енергокомпанії країн працюють над відновленням електрики, а їхні представники кажуть, що на виробничих потужностях збоїв немає. Вони намагаються встановити звʼязок з Хорватією, але напруга занадто висока.
Припускають, що причинами масового блекауту в кількох країнах Балкан стали великі обсяги передачі електроенергії та екстремальні температури. Наприклад, у столиці Албанії Тирані повітря прогрілося до +40 °C, у столиці Чорногорії Подгориці — до +38 °C.
Офіційну причину знеструмлення ще не називають.
- У Греції через аномальну спеку померли четверо туристів. Влада закрила туристичні обʼєкти в Афінах і за межами міста. На Криті зафіксували найвищу температуру: стовпчик термометра сягнув +44,5 °C.