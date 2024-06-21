Генштаб ЗСУ: Сили оборони атакували Крим і територію РФ — уразили низку нафтообʼєктів та інші важливі цілі

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив масовані нічні атаки дронів на Крим і територію РФ — уразили низку обʼєктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

У ніч на 20 червня, дрони ЗСУ і Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу «Енемська» в Республіці Адигея (фактично Краснодарський край), де було щонайменше пʼять вибухів.

У ніч на 21 червня атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

Також цієї ночі були уражені радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки російських військ у Брянській області та в окупованому Криму. Крім того, під атакою опинилися місця зберігання дронів Shahed-136/«Герань-2» і навчальні корпуси в Краснодарському краї.