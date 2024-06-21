Генштаб ЗСУ: Сили оборони атакували Крим і територію РФ — уразили низку нафтообʼєктів та інші важливі цілі

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив масовані нічні атаки дронів на Крим і територію РФ — уразили низку обʼєктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу.
У ніч на 20 червня, дрони ЗСУ і Служби безпеки України атакували склад пально-мастильних матеріалів у Тамбовській області та нафтобазу «Енемська» в Республіці Адигея (фактично Краснодарський край), де було щонайменше пʼять вибухів.
У ніч на 21 червня атакували Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.
Також цієї ночі були уражені радіолокаційні станції та центри радіоелектронної розвідки російських військ у Брянській області та в окупованому Криму. Крім того, під атакою опинилися місця зберігання дронів Shahed-136/«Герань-2» і навчальні корпуси в Краснодарському краї.
- 20 червня в Росії заявили про атаку дронів на нафтобазу компанії «Лукойл» в смт Енем (Республіка Адигея). Там спалахнула пожежа. Міноборони РФ стверджувало, що нібито знищило 6 дронів над Адигеєю, по три — над Брянською та Краснодарською областями та по одному над Ростовською, Бєлгородською та Орловською областями.
- 21 червня Міноборони РФ заявило про збиття 70 дронів над Кримом й акваторією Чорного моря, 43 — над Краснодарським краєм, одного над Волгоградською областю. Є відео влучань на території Ільського нафтопереробного заводу поблизу Краснодара. У російському Єйську (Краснодарський край) пожежа на території 726-го навчального центру ППО. OSINT-аналітик AvScanNZ повідомляє, що супутники NASA зафіксували там щонайменше три пожежі.