Через удар по Селидовому на Донеччині загинули дві людини

Російські окупанти вранці 21 червня скинули на місто Селидове в Донецькій області керовану авіабомбу — загинули двоє людей, ще троє поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
У зоні ураження російської авіабомби опинилася житлова забудова. Пошкоджені пʼять пʼятиповерхівок, шість приватних будинків і автомобіль.
Очільник Донецької ОВА вчергове закликав мешканців області евакуюватися, бо Росія продовжує обстріли кожного дня.
Напередодні через російські удари на Донеччині загинули чотири людини, ще четверо постраждали. Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костянтинівку й обстріляли касетними боєприпасами Розкішне.
- У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, внаслідок чого щодня є поранені або загиблі.