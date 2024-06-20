Поліція затримала депутата Ужгородської міськради — його підозрюють у вимаганні хабарів за відстрочку від мобілізації

Служба безпеки України і Національна поліція затримали депутата Ужгородської міської ради. Його підозрюють у вимаганні хабарів за відстрочку від мобілізації.

Про це повідомила СБУ.

Підозрюваний входить до керівного складу місцевого департаменту соціальної політики. За версією слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами.

СБУ

СБУ стверджує, що підозрюваний за різні хабарі гарантував «пришвидшену» процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю. Правоохоронці затримали депутата «на гарячому» під час отримання хабаря.

Тривають слідчі дії. Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.