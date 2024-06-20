Модернізація ППО, сервісний центр і спільна розробка безпілотників. Українські компанії підписали сім угод з європейськими

У Парижі триває одна з найбільших виставок оборонної промисловості Eurosatory. Участь у ній взяли й українські державні та приватні компанії, які представили там власні розробки, а також підписали угоди про партнерства.

Про це повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зокрема, компанії «Укроборонпрому» підписали пʼять документів з європейськими компаніями. Дві з них — із французькою компанією Thales.

Перша угода — це меморандум про створення в Україні спільного підприємства, яке ремонтуватиме і модернізовуватиме обладнання для засобів радіоелектронної боротьби, звʼязку, систем протиповітряної оборони та радарів.

Друга стосується наміру французької сторони створити в Україні сервісний центр, який буде обслуговувати й випробувати засоби радіоелектронної боротьби й радари.

Крім того, українська сторона домовилася з компанією Hexadron про спільне виробництво безпілотного авіаційного комплексу.

Також українська сторона підписала договір із технологічною компанією Exail про співпрацю — планують встановлювати та тестувати навігаційні системи на радарах українського виробництва.

Поза тим, підписали Меморандум про взаєморозуміння з Arquus — французькою компанією, що спеціалізується на військових автомобілях. Цей документ стосується обслуговування і модернізації бронетехніки.

Французька асоціація GICAT підписала Меморандум про співпрацю з обʼєднанням «Технологічні сили України», а один з приватних розробників дронів домовився про спільну розробку безпілотників із французькою промисловою групою Thales, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті.

«Українська та європейська оборонка мають чим поділитися одна з одною. Ми розраховуємо на тривалу і плідну співпрацю, що підвищить обороноздатність не лише України, але й усього Європейського Союзу, частиною якого ми зрештою станемо», — сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.