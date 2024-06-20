Президент Румунії не боротиметься за посаду генсека НАТО. Премʼєр Нідерландів Рютте залишився єдиним кандидатом

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.

Під час засідання Вищої ради нацбезпеки країни Йоганніс оголосив, що наприкінці минулого тижня поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру. Румунська сторона підтримала кандидатуру премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека. Рютте залишився єдиним кандидатом і вже заручився підтримкою лідерів усіх країн НАТО.