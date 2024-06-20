Президент Румунії не боротиметься за посаду генсека НАТО. Премʼєр Нідерландів Рютте залишився єдиним кандидатом

Президент Румунії Клаус Йоганніс офіційно оголосив, що виходить з перегонів за посаду генерального секретаря НАТО.
Про це повідомляє румунський телеканал Digi 24.
Під час засідання Вищої ради нацбезпеки країни Йоганніс оголосив, що наприкінці минулого тижня поінформував своїх союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру. Румунська сторона підтримала кандидатуру премʼєр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генсека. Рютте залишився єдиним кандидатом і вже заручився підтримкою лідерів усіх країн НАТО.
- Чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг піде у відставку в жовтні 2024 року. США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Туреччина та інші підтримали кандидатуру Марка Рютте як наступника Столтенберга на новий чотирирічний термін. З Угорщиною і Словаччиною Рютте домовився цього тижня. Румунія до сьогодні була єдиною країною, яка висунула свого кандидата.