AFP: Кількість загиблих мусульманських паломників у Мецці зросла до 1 000

Число загиблих під час цьогорічного хаджу до Мекки перевищило тисячу. Причиною цьому стала, зокрема, сильна спека. У тіні мечеті Аль Харам температура сягала понад +51 °C.

Про це повідомило Agence France-Presse, передає France 24.

Загалом близько десяти країн повідомили про 1 081 смерть під час щорічного мусульманського паломництва в Саудівську Аравію.

Щороку десятки тисяч паломників намагаються здійснити хадж без офіційного дозволу, який коштує дорого. Ці люди найбільш вразливі до спеки, адже не мають доступу до приміщень із кондиціонером, які влада Саудівської Аравія надає для 1,8 мільйона зареєстрованих паломників.

Смертельні випадки серед своїх громадян підтвердили Єгипет, Малайзія, Пакистан, Індія, Йорданія, Індонезія, Іран, Сенегал, Туніс і автономний Курдистан в Іраку. Деякі люди вважаються безвісти зниклими.