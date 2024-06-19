AFP: У Мецці через спеку загинули 550 мусульманських паломників

Під час щорічного мусульманського паломництва до Мекки загинули щонайменше 550 людей. Температура в тіні в мечеті Аль Харам піднялася до +51,8 °C.

Про це пише AFP з посиланням на джерела, передає Reuters.

Серед загиблих було 323 паломники з Єгипту, більшість з них померли через спеку. Також причинами смерті інших людей стали тиснява, підпали наметів та інші нещасні випадки.

«Хадж — важке завдання, тому потрібно докладати зусиль і виконувати ритуали навіть в умовах спеки та скупченості», — говорив один з єгипетських паломників.

Туніське інформаційне агентство Tunis Afrique Presse повідомило, що під час хаджу загинули 35 громадян Тунісу, а Міністерство закордонних справ Йорданії заявило, що видало 41 дозвіл на поховання йорданських паломників.

За даними Міністерства охорони здоровʼя Індонезії, під час паломництва померли 144 індонезійців.

Тим часом представник Міністерства охорони здоровʼя Саудівської Аравії в розмові з Reuters заявив, що їхня влада не помітила жодних незвичайних летальних випадків серед мусульманських паломників.

Хадж — це обовʼязок кожного спроможного на паломництво мусульманина, який включає відвідування Мекки, зокрема мечеті Аль Харам. Саудівська Аравія очікує, що цьогоріч у хаджі візьмуть участь понад 1,8 мільйона паломників.