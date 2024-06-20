СБУ оголосила підозру генералу Росгвардії за репресії на окупованій Донеччині

Служба безпеки України повідомила про підозру генералу Росгвардії Ігорю Семиляку за репресії на тимчасово окупованій частині Донеччини.

Про це пише пресслужба СБУ.

Українські правоохоронці зібрали доказову базу на генерала, який причетний до загибелі людей та масових репресій. Ігор Семиляк — це командувач створеного Росією «головного управління Росгвардії» на окупованій частині Донецької області.

З початку 2023 року за наказом Семиляка його підлеглі проводять насильну «фільтрацію» щодо місцевих жителів. Частину людей, яких вважали потенційними учасниками руху опору, викрадали та увʼязнювали до місцевих концтаборів — вони діють під виглядом 17 «фільтраційних пунктів».

Слідство встановило, що людей катували, їм погрожували вбивством. Це призвело до тяжких наслідків для здоровʼя.

До складу окупаційного формування — «філії» Росгвардії — увійшли бойовики з «ПВК Вагнер» та батальйону «Восток». Потім туди відправили ще три полки 116-ї окремої бригади спецпризначення Росгвардії.

На цій базі генерал Росгвардії створив додаткові підрозділи поліції спеціального призначення ОМОН і СОБР.

Слідчі СБУ заочно повідомили Семиляку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу — ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 258-3 та чч. 2, 3 ст. 260.