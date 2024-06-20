З окупації повернули 10 українських дітей

З окупованих Росією територій Донецької, Херсонської та Запорізької областей додому повернули 10 дітей.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

Зі слів дітей, на окупованих територіях без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу.

Діти на власні очі бачили, як росіяни проводили безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного з хлопчиків повідомила, що вони взагалі жили в пошкодженому російським снарядом будинку.

Окупанти змушували дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн країни-агресора. Декому вдавалося здобувати українську освіту онлайн, проте батьків залякували, що в такому разі дітей відбиратимуть.