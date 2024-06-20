Міноборони запускає чат-бот «Армія+» як консультанта для військових та їхніх сімей

Міністерство оборони України створило новий чат-бот «Армія+», який має стати консультантом для військовозобовʼязаних, військових та їхніх родин.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Чат-бот «Армія+» доступний за посиланням, а його юзернейм у Telegram — UAForces_bot. Він пропонує оперативні відповіді на низку запитань.

Військові, їхні родини та цивільні можуть дізнатися в чат-боті про отримання статусу учасника бойових дій, проходження військово-лікарської комісії, бронювання, рекрутинг, пільги, право на освіту, санаторне лікування, забезпечення житлом тощо.

Також родини військовослужбовців можуть дізнатися в чат-боті про грошове забезпечення в разі смерті військового, захоплення його в полон чи зникнення безвісти.

Щоб отримати інформацію, потрібно активувати чат-бот (натиснути «Старт») й обрати відповідну категорію запитань.