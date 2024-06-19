Суд заборонив діяльність партії «Наш край». Майно перейде державі

В Україні заборонили діяльність політичної партії «Наш край». Колегія суддів задовільнила позовні вимоги Міністерства юстиції.

Про це повідомив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові.

У власність держави перейшло майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень.

Партія все ще може оскаржити рішення — тоді справу розглядатиме колегія Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Після цього заборону вже не можна буде оскаржити.

До Верховної Ради у 2019 році обралися троє представників партії — Антон Кіссе, Валерій Давиденко (загинув у 2020-му) та Сергій Шахов (його з 2023 року розшукує Антикорупційний суд).

Під час місцевих виборів у 2020 році до Сумської облради від партії обирався й підозрюваний у державній зраді та незаконному збагаченні екснардеп Андрій Деркач.

Представником «Нашого краю», зокрема, був і Сергій Хортів, колишній мер Рубіжного, який перейшов на бік окупантів.

У Мінʼюсті уточнили, що заборону винесено на підставі документів Служби безпеки України щодо доказів підривної діяльності членів партії.