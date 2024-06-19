Капіталізація тайванської TSMC наближається до $1 трильйона. Цьому сприяє попит на чипи для ШІ

Капіталізація Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) наближається до $1 трильйона. Наразі технологічна компанія посідає восьме місце у переліку найдорожчих компаній світу, пише Bloomberg.

Інвестори проявляють все більше інтересу до TSMC, оскільки зараз відбувається прорив технологій штучного інтелекту. Нині компанія є основним виробником чипів для Apple та Nvidia.

Аналітики очікують, що до 2028 року до 35% доходів компанії будуть забезпечені компонентами для ШІ.

Минулого тижня TSMC обігнала Berkshire Hathaway Воррена Баффета і стала восьмою найбільшою компанією у світі за ринковою капіталізацією. Зростання акцій на 73% з початку року збільшило ринкову вартість компанії до $932 мільярдів.

TSMC минулого року вперше стала найбільшим у світі виробником напівпровідників за обсягом доходів, випередивши багаторічних лідерів — компанії Intel і Samsung. Доходи TSMC торік сягнули $69,3 млрд, тоді як компанія Intel отримала доходи в розмірі $54,2 млрд, а дохід Samsung склав $51 млрд.