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До ЗСУ передали комплектуючі до військової техніки вартістю понад 13 мільйонів гривень

Автор:
Олександра Опанасенко
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Служба безпеки України та Національна поліція передали ЗСУ понад 3 500 комплектуючих до військової техніки, що вилучили з підпільних складів на Київщині. Їхню вартість оцінюють у 13,3 мільйона гривень.

Про це повідомили СБУ та Нацполіція.

Ідеться про понад 3 500 комплектуючих для зенітно-ракетних комплексів ППО й артилерійських систем, а також для двигунів бронемашин, пристроїв спостереження та прицілів. Склади належали топменеджменту місцевої компанії, що займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки.

За версією слідства, підозрювані планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітів. У серпні 2023 року правоохоронці викрили цих же фігурантів на спробі продати 80 танкових двигунів до ЗСУ за втричі завищеною вартістю.

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Пресслужба Нацполіції

Правоохоронці порушили справу за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем. Представникам місцевої компанії, які планували продаж техніки, загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. А всю військову амуніцію правоохоронці передали на потреби Сил оборони.