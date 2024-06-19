Уночі українська ППО збила всі 19 російських дронів Shahed

У ніч на 19 червня росіяни атакували Україну 21 ударним БпЛА Shahed-131/136 із напрямків Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

Про це пише командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Українські Сили ППО збили 19 дронів у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович написав, що в Олександрійському районі через атаку в кількох приміщеннях пошкоджені вікна. Попередньо, без постраждалих.

Мер Львова Андрій Садовий писав, що вночі стався приліт в Малехові. Пошкоджені багатоповерховий житловий будинок і офісне приміщення. Також постраждав 70-річний охоронець, його стан — середньої важкості. У приватному секторі вибиті вікна в 5 будівлях. В ОВА повідомляли, що травму отримав також 47-річний чоловік, але його не госпіталізовували.