Генпрокурор Костін: Російські військові на Донеччині відрізали голову українському воїну

Російські військові у Волноваському районі Донецької області могли вчинити черговий воєнний злочин. Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що в тому районі окупанти відрізали голову українському воїну.

За його словами, у понеділок, 17 червня, українські військові отримали інформацію, що одному з підрозділів РФ у Волноваському районі дали наказ не брати в полон українців та обезголовлювати їх. Після цього аеророзвідка знайшла пошкоджений бронеавтомобіль ЗСУ з головою на капоті. Костін опублікував відповідне фото.

«Це жахливе варварство, якому не місце у ХХІ сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор, — не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ», — написав він.

Генпрокурор ніяких інших деталей не вказав. На сайті Офісу генпрокурора повідомлень про злочин поки немає.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК), за що загрожує довічне увʼязнення.