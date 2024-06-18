Екскерівнику Державної міграційної служби Максиму Соколюку повідомили про підозру в заволодінні понад 88 мільйонами гривень держбюджету

Екскерівнику Державної міграційної служби України повідомили про підозру в заволодінні понад 88 мільйонами гривень державного бюджету.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Імені підозрюваного правоохоронці не називають, утім, джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що підозру отримав ексочільник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

За даними слідства, у 2015 році міграційна служба отримала від держави будівлю в центрі Києва. Там мав бути її центральний офіс.

Бізнесмен, громадянин Росії, який тривалий час перебував у «дружніх» стосунках з представниками ДМС та іншими посадовцями, організував схему розкрадання бюджетних коштів, використовуючи людей у міграційній службі.

Як встановили НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, бізнесмен залучив до своєї схеми ексголову ДМС, його заступника і начальника господарської частини міграційної служби. Ті допомагали укладати договори на проєктні та будівельні роботи в офісі міграційної служби. Вони штучно обмежували участь у конкурсі інших компаній.

Злочинна група кілька років заволодівала бюджетними коштами, завищуючи вартість виконаних робіт, оформлюючи «порожні акти» та дублюючи роботи. У результаті реконструкцію будівлі центрального офісу ДМС так і не завершили, компʼютерні комплекси з відповідним програмним забезпеченням існують лише на «папері», а компанії, що займалися реконструкцією, зупинили роботу.

Зловмисники своєю схемою завдали бюджету збитків на понад 88 мільйонів гривень.