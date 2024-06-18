Угорщина видаватиме посвідки на проживання українцям навіть із простроченими закордонними паспортами

Громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і ще протягом пів року після його завершення.

Про це йдеться в указі угорського уряду від 14 червня про врегулювання дійсності закордонних паспортів громадян України.

Так, при оформленні посвідки на проживання закордонний паспорт громадянина України, який втратив дійсність, вважатиметься чинним під час дії та ще протягом пів року після завершення запровадженого в Угорщині надзвичайного стану, який вперше оголосили 11 березня 2020 року через пандемію коронавірусу, а згодом у травні 2022-го — через війну в Україні.

Водночас норма не поширюється на процедури отримання громадянства Угорщини.