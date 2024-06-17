Держава видає мешканцям Харківщини гранти на 500 тисяч гривень для розвитку власної справи

У межах проєкту «єРобота» мешканці Харківщини можуть отримати грантів на власну справу на пів мільйона гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Бізнес створює робочі місця, підтримує економіку та забезпечує нормальність життя. Тож і держава створює сприятливі умови для підприємців — Уряд збільшує суми грантів «Власна справа», щоб ще більше українців запускали та розвивали бізнеси», — зазначив Федоров.

За його словами, мешканці Харкова та області тепер можуть отримати до 500 тисяч гривень на розвиток власної справи. Це вдвічі більше, ніж було раніше.

Розмір мінімального гранту не змінився — 50 тисяч.

«Подавайтеся на грантову програму, навіть якщо ви вже ФОП або маєте своє ТОВ. Державна служба зайнятості розгляне вашу заявку, а результат надійде в «Дію». Грант можна витратити на обладнання, сировину, оренду землі, приміщення, обладнання і маркетинг. Є класний посібник, де є вся інформація про програму», — додав міністр.