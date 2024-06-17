В Офісі президента перевіряють, чи дійсно Ірак і Йорданія відкликали свої підписи під комюніке Саміту миру

Інформація про те, що Ірак і Йорданія нібито відкликали свої підписи під спільним комюніке на Саміті миру, перевіряють, оскільки ці країни відображалися як підписанти документа під час міжнародної конференції.

Про це радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз розповів в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, українська сторона сьогодні зв’язуватиметься зі Швейцарією, щоб уточнити список підписантів. Радник наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання країн.

«Ми сьогодні будемо зв’язуватися з колегами із Берну, ще раз проговорювати весь перелік країн, які приєдналися. Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія. Тому ми не поспішаємо з будь-якими висновками щодо того, які країни від’єдналися чи приєдналися. Комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн, і ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки зростати», — заявив радник голови ОП.

Водночас серед країн-учасниць Саміту миру були й такі, що одразу повідомили Україні та Швейцарії, як організаторові Саміту, що неготові приєднуватися до будь-якого документа, незалежно від змісту.

За словами радника керівника Офісу президента, це, ймовірно, пов’язано зі специфікою певних політичних процесів всередині цих країн. Деякі країни прямо зазнавали тиску як щодо участі в саміті, так і щодо приєднання до фінального документа. Особливо Бевз наголошує на важливості приєднання країн G20 до мирного процесу.

«Я впевнений у тому, що деякі країни, які були присутні і не приєдналися до комюніке, приєднаються пізніше. Навіть ті, яких не було, зможуть приєднатися. Безумовно, нам було б важливо, щоб країни G20, які не приєдналися на сьогодні до комюніке, включилися в мирний процес. І те, що вони сьогодні не приєдналися до комюніке, не означає, що вони не будуть членами, учасниками мирного процесу в майбутньому», — сказав Олександр Бевз.

Раніше повідомлялося, що зі списку підписантів Бюргенштокського комюніке зникли Ірак та Йорданія.

Водночас серед країн-підписантів — Словаччина та Угорщина, які під час ухвалення рішень Євросоюзу з українських питань часто висловлюють думку, відмінну від спільної думки членів ЄС.

А от Саудівської Аравії, чільний дипломат якої закликав сторони до «важких компромісів», серед підписантів немає. Також комюніке не підписали Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Обʼєднані Арабські Емірати.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, він пройшов 15—16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі.

Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту».

За підсумками саміту у Швейцарії підписали комюніке з трьома головними пунктами: