У Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП. Більшість пасажирів — діти

У ніч проти 17 червня в румунському повіті Констанца сталася аварія між вантажівкою та рейсовим автобусом, у якому було 57 громадян України (серед них 42 пасажири — неповнолітні). До лікарні відправили чотирьох людей.

Про це пише румунське видання Digi24.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Бая. У рейсовому автобусі їхали 57 українців, з них 15 пасажири дорослі, а 42 — неповнолітні. Видання Digi24 пише, що в аварії постраждали двоє дорослих і 13 дітей. Зараз у лікарню відправили чотирьох людей — двох дорослих і двох дітей.

На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги. Влада Констанци вводила «Червоний план» — це протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф. Дорожній рух в обох напрямках перекрили.

Українські дипломати поки не коментували аварію.