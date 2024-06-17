В Офісі генпрокурора підтвердили загибель понад 12 тисяч цивільних унаслідок війни

Лише за підтвердженими даними російські військові з моменту вторгнення у 2022 році вбили понад 12 тисяч українських цивільних, зокрема 551 дитину.

Такі дані генпрокурор Андрій Костін оприлюднив на Саміті миру, пише Офіс президента.

За його словами, правоохоронці вже задокументували майже 130 тисяч випадків воєнних злочинів, скоєних російськими військовими, серед них 301 випадок сексуального насильства.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що всі люди, які перебувають у російському полоні, зазнають систематичних тортур. Є підтвердження щонайменше 14 тисяч таких випадків.