Канада виділила понад $38 мільйонів на підтримку України

Канада виділила $38,1 мільйона (52,4 мільйона канадських доларів) на підтримку України. Серед іншого, близько $14,5 мільйона спрямують на відновлення української енергосистеми.
Про це повідомили на сайті канадського премʼєр-міністра Джастина Трюдо.
Ще понад $10 мільйонів виділять на:
- підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію викрадених Росією дітей;
- покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;
- підвищення обізнаності родин та суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;
- підтримку чоловіків, що пережили сексуальне насильство в умовах війни, у тому числі військовополонених.
Щоб допомогти Україні відновитися, Канада виділить $11,2 мільйони на підтримку Міжнародного валютного фонду, щоб Україна отримала технічну допомогу та навчання, необхідні для економічних реформ і вступу до Європейського Союзу. Також ці гроші виділять на розмінування української території.
Ще $1,4 мільйона Канада виділить на безпечну та надійну роботу ядерних установок в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).