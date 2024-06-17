Канада виділила понад $38 мільйонів на підтримку України

Канада виділила $38,1 мільйона (52,4 мільйона канадських доларів) на підтримку України. Серед іншого, близько $14,5 мільйона спрямують на відновлення української енергосистеми.

Про це повідомили на сайті канадського премʼєр-міністра Джастина Трюдо.

Ще понад $10 мільйонів виділять на:

підтримку вразливих дітей, молоді з груп ризику та реінтеграцію викрадених Росією дітей;

покращення доступу до правосуддя для жертв воєнних злочинів;

підвищення обізнаності родин та суспільства про процес пошуку зниклих безвісти;

підтримку чоловіків, що пережили сексуальне насильство в умовах війни, у тому числі військовополонених.

Щоб допомогти Україні відновитися, Канада виділить $11,2 мільйони на підтримку Міжнародного валютного фонду, щоб Україна отримала технічну допомогу та навчання, необхідні для економічних реформ і вступу до Європейського Союзу. Також ці гроші виділять на розмінування української території.

Ще $1,4 мільйона Канада виділить на безпечну та надійну роботу ядерних установок в Україні через Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).