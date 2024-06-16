Наступний Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США

Другий український Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США в листопаді.
Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає «Радіо Свобода».
Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.
Конкретних термінів другого саміту не називали. Президент Володимир Зеленський казав, що підготовка має зайняти «місяці, а не роки».
«Ми вже маємо країни, які виявили інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними», — наголосив президент.
Глобальний саміт миру
Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, 15 червня він відкрився на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі. Китай відмовився надіслати свого представника на зустріч.
За підсумками саміту у Швейцарії підписали декларацію з трьома головними пунктами:
- Ядерна безпека. ЗАЕС має працювати під контролем України, погрози ядерною зброєю — недопустимі.
- Глобальна продовольча безпека. Необхідно забезпечити доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях.
- Усі військовополонені, незаконно затримані цивільні мають бути звільнені, а депортовані діти — повернені.