Наступний Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США

Другий український Саміт миру можуть провести до президентських виборів у США в листопаді.

Про це заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, передає «Радіо Свобода».

Вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Конкретних термінів другого саміту не називали. Президент Володимир Зеленський казав, що підготовка має зайняти «місяці, а не роки».

«Ми вже маємо країни, які виявили інтерес прийняти другий Саміт миру, і ми почали перемовини з ними», — наголосив президент.

Глобальний саміт миру

Дводенний Саміт миру скликали за ініціативи України, 15 червня він відкрився на швейцарському курорті Бюргеншток. У Саміті взяли участь представники України, 91 держави та 8 міжнародних організацій. Росію не запрошували, однак у Москві наперед давали зрозуміти, що не зацікавлені в участі. Китай відмовився надіслати свого представника на зустріч.

За підсумками саміту у Швейцарії підписали декларацію з трьома головними пунктами: