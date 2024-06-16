Мексика відновить роботу посольства в Україні, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з мексиканською колегою Алісією Барсеною.

Кулеба зазначив, що вони з Барсеною провели «конструктивну та предметну зустріч».

«Я вдячний Мексиці за участь у Саміті миру та підтвердженні своєї відданості миру на основі Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права. Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У звʼязку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні», — написав міністр.