Ізраїль оголосив про введення «тактичних пауз» під час боїв у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про «тактичні паузи» в бойових діях на території сектора Гази.
Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.
Паузи в боях діятимуть з 8:00 до 19:00 щодня «до особливого розпорядження» в південній частині сектора Гази на шляху від перехрестя Керем-Шалом до дороги Салах-ед-Дін і далі на північ.
Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля постачання гуманітарної допомоги.
У ЦАХАЛ наголосили, що рішення про введення пауз ухвалили «після додаткових обговорень з ООН та міжнародними організаціями».
- Військова операція Ізраїлю в секторі Гази почалася восени 2023 року у відповідь на напад сил ХАМАС на південь країни 7 жовтня. Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 були взяті в заручники і вивезені до Гази. В операції загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.
- ХАМАС заявляє, що під час ізраїльської операції загинули щонайменше 37 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо що стосується загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бійців у статистиці.
- Обмежена операція Ізраїлю в секторі Гази триває, здебільшого навколо міста Рафах. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу декларує головними цілями «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому».