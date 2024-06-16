Ізраїль оголосив про введення «тактичних пауз» під час боїв у секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про «тактичні паузи» в бойових діях на території сектора Гази.

Про це йдеться в повідомленні ЦАХАЛ.

Паузи в боях діятимуть з 8:00 до 19:00 щодня «до особливого розпорядження» в південній частині сектора Гази на шляху від перехрестя Керем-Шалом до дороги Салах-ед-Дін і далі на північ.

Ізраїльські військові пояснили, що вдалися до такого кроку задля постачання гуманітарної допомоги.

У ЦАХАЛ наголосили, що рішення про введення пауз ухвалили «після додаткових обговорень з ООН та міжнародними організаціями».