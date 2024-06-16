Бригади «Азов» і «Буревій» просунулися в Серебрянському лісництві на кілометр вглиб

Бригади «Азов» і «Буревій» 21 квітня провели наступальні дії в Серебрянському лісництві (Луганська область).

Про це 16 червня повідомив «Азов», коментуючи інформацію про відступ росіян у Серебрянському лісніцтві й біля Кліщіївки Донецької області.

«У результаті спільних дій підрозділи бригад просунулись на 1 км в глибину та на 2 км по фронту, чим завершили один з етапів наступальних дій на своєму напрямку», — йдеться в повідомленні.

«Азов» закликав медіа та суспільство «не створювати інформаційний шум» і не повідомляти деталей просування сил оборони без офіційного підтвердження медіаслужб двох бригад. «Успіх любить тишу», — зазначили в бригаді.

Чому Серебрянський ліс важливий

Серебрянський ліс розташований впритул до міста Кремінна на Луганщині. Його частина належить до ботанічного заказника місцевого значення «Серебрянський», що, своєю чергою, є частиною ДП «Кремінське лісомисливське господарство».

Цей ліс починається від Кремінної і простягається на понад 107,1 га аж до адмінмежі з Донецькою областю. Росія почала штурмувати цю ділянку за пів року після окупації Кремінної — восени 2022 року. Тоді вже стало очевидно, що план швидкого захоплення України зазнав невдачі, тому росіяни сконцентрувалися на виході до адмінкордонів Донецької та Луганської областей.

За час тривалих бойових дій та безупинних штурмів російської армії ця заповідна колись територія перетворилася на випалену землю.