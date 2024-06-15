«Азов» вибив російських військових з позицій на території Серебрянського лісництва

Українські військові вибили російських окупантів з позицій на території Серебрянського лісництва під Кремінною.

Аналітики DeepState зазначають, що ворог під тиском Сил оборони відступив у Серебрянському лісництві та Кліщіївці.

Заступник командира 12 бригади спеціального призначення «Азов» Святослав Паламар уточнив, що росіян у тому місці відбивають саме бійці його підрозділу.

Чому Серебрянський ліс важливий

Серебрянський ліс, який ще називають Кремінський ліс, розташований впритул до міста Кремінна на Луганщині. Формально частина його належить до ботанічного заказника місцевого значення «Серебрянський», який, своєю чергою, є частиною ДП «Кремінське лісомисливське господарство».

Ліс, переважно сосновий, починається просто від Кремінної і простягається на понад 107,1 га аж до адмінмежі з Донецькою областю. Росія почала штурмувати цю ділянку за пів року після окупації міста – восени 2022 року. Тоді вже стало очевидно, що бліцкриг із захоплення України зазнав невдачі, і агресор сконцентрувався на менш масштабній цілі: виході на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

За час тривалих бойових дій та безупинних штурмів російської армії ця заповідна колись територія перетворилася на випалену землю.