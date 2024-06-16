Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

На полях Глобального саміту миру у Швейцарії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим.

У присутності лідерів країн міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та директор Бюро внутрішніх справ Республіки Палау Юніс Аківо підписали спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

Зустріч президентів стала першим контактом на найвищому рівні між Україною та Палау.

Зеленський подякував Сурангелю Віппсу-молодшому за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України й запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру «Екологічна безпека».

«Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію. Питання, які обговорюються на саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу», — сказав глава Української держави.

Президент України розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС, і зазначив, що окупанти зберігають на території електростанції зброю та вибухівку, а також примушують до роботи український персонал.