Російські війська обстріляли з РСЗВ село Улакли на Донеччині. Загинули три людини, є поранені

Росіяни обстріляли село Улакли в Донецькій області, що по дорозі на захід від міста Курахове, за яке йдуть бої.

Голова Донецької адміністрації Вадим Філашкін повідомив про трьох загиблих і пʼятьох поранених.

«Село зазнало удару касетними боєприпасами зі [РЗСВ] «Смерчів» сьогодні близько 9 ранку. Загинули 2 жінки 39 і 32 років та чоловік 30 років. Поранення різного ступеню дістали пʼятеро людей», — написав він і додав, що в селі пошкоджені дві адмінбудівлі, приватний будинок, крамниця і 8 автівок.

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Донецька обласна прокуратура почала розслідувати порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), за що винуватцям загрожує довічне увʼязнення.