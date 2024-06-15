Канцлер Німеччини: Лідери країн G7 не обговорювала вимоги Путіна щодо «миру» в Україні, вони несерйозні

Лідери країн «Великої сімки» (G7) не обговорювали вимоги Володимира Путіна щодо «миру» в Україні, адже вони несерйозні.

Це німецький канцлер Олаф Шольц сказав в інтервʼю ZDF.

За його словами, усі лідери G7 вважають висунуті вимоги Путіна несерйозними. Канцлер впевнений, що заяви Путіна були спрямовані тільки на те, щоб відвернути увагу від Глобального саміту миру у Швейцарії, який стартував сьогодні, 15 червня. Росія, яку на саміт не запросили, усіляко намагалася його зірвати. Медіа писали, що вона погрожувала деяким країнам.

«Путін показав, що його справді цікавить: класичне імперіалістичне захоплення земель», — додав Шольц.