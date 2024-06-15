ГУР підтвердив атаку дронів на російську авіабазу «Морозовськ». Зʼявилися детальні супутникові знімки

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив порталу The War Zone наліт дронів на авіабазу «Морозовськ» (Ростовська область) — її в ніч на 14 червня атакували щонайменше 70 безпілотників.

На «Морозовську», що за 300 км від кордону, базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392). Аеродром є базою для десятків винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також для винищувачів Су-27.

Буданов деталей операції не розкрив, лише вказав, що дрони запускали з території України, рівень завданих окупантам збитків досі встановлюють. Чи були пошкоджені літаки, достеменно не відомо.

Це була друга масштабна атака українських безпілотників на «Морозовськ» за останні два місяці. Наразі є лише супутникові знімки наслідків, які публікували OSINT-аналітики і The War Zone. На знімках видно значні пошкодження, знищений ангар і сліди пожежі. Після атаки з бази зникли мінімум 5 винищувачів, а от у зруйнованому ангарі видно силуети двох літаків.

The War Zone / Planet Lab

The War Zone / Planet Lab

The War Zone / Planet Lab

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв нападу на авіабазу взагалі ніяк не коментував. Міноборони РФ 15 червня заявило про збиття 87 українських безпілотників над територією Росії і тимчасово окупованого Криму.