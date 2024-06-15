ЄС через Німеччину не погодив 14-й пакет санкцій проти Росії

Європейський Союз не міг домовитись про 14-й пакет санкцій проти Росії через те, що Німеччину не влаштував пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкційних обмежень.

Про це пишуть DW і Reuters з посиланням на європейських дипломатів.

Новий пакет санкцій проти Росії офіційні представники 27 країн ЄС обговорювали більш як місяць. Він включає заборону на перевезення російського зрідженого природного газу та план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій їхніми дочірніми компаніями та партнерами в третіх країнах. Німеччина висловила заперечення.

Берлін хоче обмежити або загалом скасувати пункт про відповідальність європейських компаній за порушення санкцій стосовно певних товарів, оскільки він негативно торкнеться німецької галузі.

Наступне обговорення пакета санкцій заплановано на 19 червня.