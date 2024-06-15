Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 090 військових. Знищили також 37 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (14 червня) російські війська втратили орієнтовно 1 090 військовослужбовців (вбиті та поранені), 20 танків, 29 бронемашин і 38 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири засоби ППО, 57 одиниць автотехніки та 12 одиниць спецтехніки, а також 51 безпілотник.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ