Депутати звинуватили Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи парламенту задля збереження високих зарплат

Народні депутати Галина Третьякова («Слуга народу») і Олександра Устінова («Голос») звинуватили Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи парламенту, що є злочином.
У своїх Facebook вони написали, що в системі на реєстрації був проєкт постанови про зменшення кількості працівників Апарату (наразі їх 1 150) і, відповідно, мінімізації їхніх зарплат. Проєкт підписали майже 100 депутатів, а тепер 13 підписів фізично зникли. Устінова заявила, що це можуть зробити лише представники Апарату — у депутатів немає доступу до системи.
Третьякова пише, що в Апараті наразі 200 пустих місць, за рахунок яких виплачувалися захмарні премії іншим.
«Для вашого розуміння: зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2—1,5 мільйона гривень, у той час як голова комітету і депутати отримують 400—500 тисяч на рік. Тобто 40 тисяч на місяць», — додає Устінова.
Депутати кажуть, що коли працівники Апарату дізналися про проєкт, то почали обдзвонювати й залякувати нардепів, а потім вручну видаляли підписи. Водночас депутатам погрожує керівник Апарату ВРУ Вячеслав Штучний.
Третьякова і Устінова заявили про злочин. Остання опублікувала скриншоти із системи з видаленими підписами.
- Кошторис Верховної Ради на 2024 рік передбачає бюджетне фінансування для Управління справами Апарату ВРУ на 2,95 мільярда гривень, що на понад 300 мільйонів більше, ніж передбачалось на минулий рік.