Депутати звинуватили Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи парламенту задля збереження високих зарплат

Народні депутати Галина Третьякова («Слуга народу») і Олександра Устінова («Голос») звинуватили Апарат Верховної Ради у зламі електронної системи парламенту, що є злочином.

У своїх Facebook вони написали, що в системі на реєстрації був проєкт постанови про зменшення кількості працівників Апарату (наразі їх 1 150) і, відповідно, мінімізації їхніх зарплат. Проєкт підписали майже 100 депутатів, а тепер 13 підписів фізично зникли. Устінова заявила, що це можуть зробити лише представники Апарату — у депутатів немає доступу до системи.

Третьякова пише, що в Апараті наразі 200 пустих місць, за рахунок яких виплачувалися захмарні премії іншим.

«Для вашого розуміння: зарплата керівника секретаріату чи заступника коливається на рівні 1,2—1,5 мільйона гривень, у той час як голова комітету і депутати отримують 400—500 тисяч на рік. Тобто 40 тисяч на місяць», — додає Устінова.

Депутати кажуть, що коли працівники Апарату дізналися про проєкт, то почали обдзвонювати й залякувати нардепів, а потім вручну видаляли підписи. Водночас депутатам погрожує керівник Апарату ВРУ Вячеслав Штучний.

Третьякова і Устінова заявили про злочин. Остання опублікувала скриншоти із системи з видаленими підписами.

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