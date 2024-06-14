Англійська мова стала найпопулярнішим предметом за вибором на НМТ

У 2024 році найпопулярнішою дисципліною за вибором серед абітурієнтів, які складали Національний мультипредметний тест, стала англійська мова.

Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко в ефірі телемарафону.

«Англійська мова – абсолютний лідер. Після неї доволі високі показники мають географія, біологія та українська література», — зазначиола спікерка.

Водночас, за її словами, доволі мало учасників НМТ обирають для іспиту фізику та хімію.

«Так само не дуже популярними є інші іноземні мови (окрім англійської) – німецька, французька, іспанська», — зазначила вона.

Про Національний мультипредметний тест (НМТ)

Цьогоріч основна сесія НМТ проходить з 14 травня до 25 червня, а от додаткова — з 11 до 19 липня.

Вступники складатимуть іспит із чотирьох предметів. Українська мова, математика, а також історія України — обовʼязкові. На вибір — українська література, іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, французька), біологія, фізика, хімія та географія.

Іспит із чотирьох предметів відбуватиметься в один день. Спершу 120 хвилин дадуть на українську і математику, далі перерва на 20 хвилин, а після іспити з історії України та дисципліни на вибір.