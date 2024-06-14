НАТО схвалив оперативний план розширеної підтримки України, проти якого виступала Угорщина

Міністри оборони держав-членів НАТО схвалили оперативний план розширення підтримки України, який включає активнішу участь Альянсу в доставці озброєння і підготовці українських військ.

Про це у Брюселлі заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передають EuroNews і «Європейська правда».

За планом, НАТО в майбутньому візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України, частково використовуючи командну структуру Альянсу із залученням коштів зі свого спільного бюджету. Столтенберг висловив надію, що лідери держав-членів погодяться у Вашингтоні на щорічне фінансування військової підтримки України на рівні близько €40 мільярдів.

Штаб із координації допомоги Україні розмістять у Вісбадені, що на півдні Німеччини. Там вже діє військова база США.

За інформацією DPA, документ затвердили письмовою процедурою. Тепер рішення має бути затверджено на саміті у Вашингтоні 9—11 липня.